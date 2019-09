Er loopt een intern onderzoek naar vier medewerkers van het Haagse politieteam in de Schilderswijk. Er wordt onderzoek gedaan naar ontoelaatbaar gedrag van medewerkers richting burgers en tussen collega's onderling, meldt politie Den Haag vrijdag.

Het onderzoek richt zich op vier medewerkers van Team Hoefkade. Ze zijn onder meer betrokken bij een aanhouding eind vorig jaar, waarbij geweld is gebruikt tegen een verdachte.

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) onderzoekt of dit geweld "rechtmatig en proportioneel was". Het onderzoek werd begin dit jaar gestart nadat er meldingen binnenkwamen van politiemedewerkers uit het team en bevindt zich nu in een afrondende fase.

In een brief van de leidinggevenden van het bureau die in handen is van de NOS, staat dat er een "ongezonde cultuur binnen een deel van het basisteam is" en dat "de vinger niet is te leggen op een enkel voorbeeld, gebeurtenis of collega".

Ook zouden bronnen tegen de omroep hebben gezegd dat het ongewenste gedrag jarenlang gedoogd werd tot in het hoogste niveau van het korps. "De rotte appels waanden zich onaantastbaar".

Politiechef: 'Wij nemen alle signalen serieus'

"Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd", reageert politiechef Paul van Musscher van de Eenheid Den Haag. "Wij nemen alle signalen over bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen en buitensporige geweldtoepassing uitermate serieus."

De politiechef is blij dat de "cultuur binnen onze eenheid zodanig is dat collega's misstanden melden" en dat er "niks onder het tapijt wordt geveegd".

De politie heeft vorige maand een onafhankelijk meldpunt geopend, nadat veel ophef ontstond over vermeende misstanden binnen de politie. Oud-politieadviseur Carel Boers stuurde een brandbrief waarin hij schreef dat agenten zich onveilig, gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd voelen. Hij stapte op omdat zijn adviezen aan de korpsleiding consequent genegeerd zouden zijn.