Een 38-jarige agent uit de eenheid Den Haag heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) een verdachte vorig jaar onnodig laten bijten door een politiehond. Later zou hij ook nog expres op de door de hond veroorzaakte wond zijn gaan staan volgens justitie, die vrijdag een werkstraf en een ambtsverbod van vijf jaar heeft geëist.

De politieagent rukte met collega's op 21 januari 2018 uit voor een melding over een ruzie bij een bar, waarbij ook mogelijk sprake was van een wapen.

De 38-jarige agent gaat als eerste naar binnen en verklaarde later dat de verdachte niet wilde meewerken en niet naar hem luisterde. "De man zou op hem zijn afgekomen en daarbij zijn hand naar zijn jaszak of een tasje hebben gebracht. Daarop heeft de agent hem met het schild omvergeduwd", aldus de officier van justitie.

Maar de camera's in de bar "geven een heel ander beeld", zo zegt het OM. Zo blijkt dat de klant van de bar rustig op de agent af is gelopen met zijn handen hoog in de lucht. "Op geen enkel moment is te zien dat hij mogelijk iets wil pakken, hij houdt zijn handen in de lucht. Er is geen enkel teken van verzet."

Twee agenten komen na het omverduwen van de klant binnen met de diensthond, die door een van hen ingezet wordt op aanwijzing van de 38-jarige collega. Dit zonder vooraf een waarschuwing te geven richting de klant van de bar, wat wel moet volgens het OM. De diensthond bijt de klant.

Agent zou voet op bijtwond hebben gezet

Het gaat nogmaals mis als de klant "begint te vloeken en tieren" terwijl hij op de binnenplaats van het politiebureau wacht op de ambulance. De 38-jarige agent zou tijdens deze oproer zijn voet op de bijtwond hebben gezet, die zich bevindt op het been van de klant van de bar.

"Twee collega's verklaarden hier later over en het OM ziet geen aanleiding om aan die verklaringen te twijfelen."

Justitie eist dan ook tegen de 38-jarige agent een maximale werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Het OM wil ook dat hij vijf jaar uit zijn ambt wordt gezet.

Ook straffen geëist voor verkeerd proces-verbaal

De twee andere agenten wordt verweten dat ze een verkeerd proces-verbaal hebben opgesteld, waarin ze bevestigden dat de klant van de bar niet meewerkte. Dit konden ze helemaal niet gezien hebben, zo stelt het OM, omdat ze toen dit zou hebben plaatsgevonden nog buiten de bar stonden.

Tegen een van hen wordt dan ook een werkstraf van 180 uur geëist. De ander kreeg een eis van 240 uur werkstraf (waarvan 60 voorwaardelijk) te horen, omdat hij degene was die de diensthond had ingezet zonder waarschuwing.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.