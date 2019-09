De 42-jarige tbs'er die donderdag in Nijmegen wist te ontsnappen tijdens begeleid verlof is weer opgepakt, meldt de politie vrijdagmiddag. Hij is aangetroffen op een camping in het Zeeuwse Rilland. Agenten waren met spoed naar de veroordeelde kindermisbruiker op zoek vanwege het gevaar dat van hem uitging.

Zijn foto en volledige naam waren vrijdag verspreid. Het Openbaar Ministerie (OM) zei eerder tegen NU.nl dat er angst was dat hij anderen of zichzelf iets aan zou doen.

Johannes (roepnaam Harry) van E. werd behandeld door de Pompekliniek in Nijmegen, maar wist donderdag tijdens een begeleide fietstocht aan het toezicht te ontsnappen. Die middag heeft hij nog gepind in Gennep, maar dat waren de laatst bekende beelden van hem.

Van E. is in 2013 veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het misbruiken van meerdere buurmeisjes. Deskundigen zeiden toen dat er een groot risico was dat hij zou terugvallen in dit gedrag.