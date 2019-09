De vrouw die in 2005 in de kofferbak van haar uitgebrande auto werd gevonden, leefde volgens een getuige nog toen ze in brand werd gestoken. De man zegt dit te hebben gehoord van Leon van M. (42), de verdachte die vrijdag terechtstaat voor de rechtbank in Rotterdam, meldt RTV Rijnmond.

De verdachte zelf ontkent alle betrokkenheid en noemt het verhaal van de getuige een verzinsel, aldus de nieuwszender.

Op 3 september 2005 werd in het natuurgebied Kruininger Gors in Zuid-Holland een uitgebrande auto gevonden. In de kofferbak werd het lichaam van Caroline van Toledo (35) gevonden. Ook in haar woning in Oostvoorne bleek die nacht brand te zijn gesticht.

Van M. werd twee jaar later aangehouden voor de moord, maar moest uiteindelijk worden vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. In 2017 is hij opnieuw aangehouden op basis van verklaringen van een anonieme bedreigde getuige.

Een andere getuige vertelde volgens RTV Rijnmond vrijdag op de zitting bevriend te zijn geraakt met Van M. en hem nog maar kort gekend te hebben toen de verdachte in 2016 met hem over de dood van Van Toledo sprak.

Vrouw zou zijn mishandeld na ruzie over verdovende middelen

Volgens de getuige zou de vrouw in haar woning zijn mishandeld door Van M. en diens broer. Ook die laatste wordt verdacht van betrokkenheid, maar nog niet vervolgd; dat gebeurt mogelijk op een later moment.

De mannen dachten dat Van Toledo overleden was en reden haar naar het natuurgebied. Van M. zou de getuige hebben verteld dat hij toen hij de klep opendeed, zag dat de vrouw nog leefde en dat ze begon te krijsen. Hij overgoot de auto daarop met benzine en stak die in brand.

Van Toledo was werkzaam bij een apotheek en het motief voor de moord zou ruzie om het verstrekken van verdovende middelen zijn.