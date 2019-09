Een voor kindermisbruik veroordeelde tbs'er heeft zich donderdag tijdens begeleid verlof in de omgeving van Nijmegen aan het toezicht van de Pompekliniek weten te onttrekken en is op vrije voeten. Er wordt met spoed naar de 42-jarige man gezocht, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag aan NU.nl.

De politie heeft vrijdagmiddag een foto van hem verspreid. Er wordt gesproken van een zeer urgente zaak.

Het gaat om Harry van E., een man die in 2013 is veroordeeld voor het misbruiken van meerdere buurmeisjes tijdens het spelen met waterballonnen. Hij kreeg toen twee jaar cel en tbs met dwangverpleging, deskundigen spraken van een hoog risico op een terugval in dit gedrag.

De man heeft donderdag om 15.30 uur geld opgenomen bij een geldautomaat in Gennep. "Vanaf daar ontbreekt ieder spoor", aldus de politie. Het OM meldde eerder al te vrezen dat de man mogelijk anderen of zichzelf iets zal aandoen.

De man is 1,85 meter lang en heeft volgens het opsporingsbericht een slank postuur. Donderdag droeg hij een zwarte trainingsbroek, een zwart shirt en zwart-witte gympen. Wie hem ziet of weet waar hij verblijft, moet 0800-60 70 bellen.

Slachtoffers ingelicht over ontsnapping

De slachtoffers en hun familieleden zijn ingelicht over de ontsnapping. Een van de vaders zegt tegen Omroep Gelderland erg geschrokken te zijn.

De man werd behandeld in de Pompekliniek in Nijmegen en was donderdag op begeleid fietsverlof. Nabij Malden, dat zo'n 4 kilometer van Nijmegen ligt, wist hij weg te komen.