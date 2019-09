Nog onbekende daders hebben in de nacht van donderdag op vrijdag de Britse oorlogsbegraafplaats in de Noord-Brabantse plaats Mierlo beklad. Het is de tweede bekladding in een week tijd.

De daders hebben een kruisbeeld, grafstenen en een kapel beklad. Het gaat om onder meer hakenkruizen en een verwijzing naar de ramp met vlucht MH17.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de zaak "bijzonder serieus" wordt genomen. De politie ziet de bekladdingen niet als een "kwajongensstreek"; de recherche zit op de zaak.

Afgelopen weekend was er ook al sprake van vandalisme op de begraafplaats. Deze bekladdingen waren dinsdag verwijderd. De Britse stichting die de begraafplaats beheert, de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), bevestigt dat in gesprek met NU.nl, na berichtgeving door het Eindhovens Dagblad. De politie kan niets over deze eerdere bekladding zeggen.

CWGC noemt bekladdingen 'verontrustend'

De CWGC zegt geschokt te zijn door de bekladdingen. "Het is verontrustend dat iemand zo respectloos kan zijn in de opbouw naar het 75-jarig jubileum van de geallieerde landingen in Nederland." De CWGC houdt nauw contact met de politie om toekomstige schade te voorkomen.

Op de oorlogsbegraafplaats, ook bekend als de Mierlo War Cemetery, is een Brits ereveld waar 668 tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen begraven liggen. Eén van de graven is van een Nederlander en zeven graven zijn van onbekende militairen.

Verspreid over de begraafplaats zijn bekladdingen achtergelaten. (Foto: Pro Shots)

Ook grafstenen zijn beklad. (Foto: Pro Shots)