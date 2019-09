Twee personen zijn vrijdag om het leven gekomen na een eenzijdig ongeval met een busje op de A73 ter hoogte van Belfeld in Limburg. Drie anderen zijn gewond geraakt.

De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurder en een passagier, meldt de politie. Een andere passagier is per traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd en de andere twee gewonden zijn meegenomen in ambulances.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Het is ook nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

De politie laat weten dat de snelweg in noordelijke richting vanaf Beesel is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Twee traumahelikopters zijn opgeroepen.

De ANWB raadt weggebruikers via Twitter aan om te rijden via Eindhoven.