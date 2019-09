In de nacht van donderdag op vrijdag is Club Magnum, een nachtclub in de Van der Hagenstraat in Zoetermeer beschoten. Bij het schietincident vielen geen gewonden. De vermoedelijke daders zijn gevlucht.

Dat bevestigt een politiewoordvoerder vrijdag aan NU.nl.

De politie is momenteel ter plaatse en heeft een onderzoek opgestart. Over de achtergrond van het schietincident is nog niets bekend.

In februari van dit jaar werd er al een handgranaat in de Van der Hagenstraat aangetroffen. Eind 2018 werd er ook bij nachtclub Magnum al een handgranaat aangetroffen.

