De dood van de 61-jarige man die woensdag overleed in zijn woning in Doesburg, is te wijten aan een houtskoolbarbecue die binnenshuis is gebruikt. Eerder werd gemeld dat mogelijk koolmonoxide was vrijgekomen via de cv-ketel, maar dat blijkt toch niet het geval.

"Bij onderzoek aan de cv-installatie zijn geen gebreken geconstateerd die het vrijkomen van koolmonoxide zouden kunnen hebben veroorzaakt", aldus de politie donderdag.

De echtgenote (45) en een zoon (7) van de man raakten gewond, maar zijn inmiddels buiten levensgevaar. Zij werden woensdag met spoed in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het onderzoek naar het incident is nu afgerond. Een woordvoerder van de politie meldt dat verdere informatie niet wordt bekendgemaakt.