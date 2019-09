Vanuit het hele land hebben mensen donderdag rond 14.50 uur een heldere meteoor door de lucht zien scheren. De Werkgroep Meteoren kreeg tientallen meldingen binnen van mensen die de vallende ster hadden gezien, vertelt bestuurslid Joost Hartman enthousiast.

Volgens hem is het zeer uitzonderlijk dat meteoren op klaarlichte dag te zien zijn. "Waarschijnlijk is het dus een behoorlijk grote, felle meteoor geweest. Ik vermoed dat hij 1 meter tot enkele meters groot was. Dat klinkt niet heel groot nee, maar je zou het ding maar op je hoofd krijgen."

De vallende ster is onder meer waargenomen in Groningen, Zwolle, Lelystad, Leidschendam, Voorhout en Sittard, meldt Weerplaza. Op Twitter lieten enkele mensen weten dat ze de vuurbol gezien hebben. "Die mensen zagen waarschijnlijk een helder, fel wit schijnend licht. Misschien spetterde het wel, als een sterretje tijdens Oud en Nieuw", zegt Hartman.

Meteoren komen gewoonlijk met tienduizenden kilometers per uur de dampkring binnen, daarbij komt zo veel energie vrij, waardoor een heldere witte bol aan de hemel verschijnt. De ruimterots verbrandt vervolgens in de dampkring, maar er bestaat een kans dat een klein deel van de meteoor op aarde valt.

Meteoor verscheen boven Waddenzee

Op basis van de eerste analyse van de waarnemingen heeft de Werkgroep Meteoren berekend dat de vuurbol vermoedelijk boven het Duitse deel van de Waddenzee is verschenen en in noordoostelijke richting voortbewoog.

Toch is het niet gek dat de meteoor tot in Sittard is waargenomen, zegt Hartman. "Gemiddeld komen vallende sterren op ongeveer 100 kilometer hoogte de dampkring binnen. Vanuit heel Nederland kun je dat dus prima zien. Ik heb zelfs meldingen vanuit België en tot ver in Duitsland voorbij zien komen. Vermoedelijk hebben mensen de vuurbol daar vlak boven de horizon gezien."

Hartman hoopt dat nog veel meer mensen hun waarneming doorgeven aan de Werkgroep Meteoren. Dat kan volgens hem via het landelijke vuurbolmeldpunt. "We hopen op veel meer meldingen en beeldmateriaal, zodat we het traject van de meteoor kunnen berekenen. Wie weet is een stuk steen niet in de Waddenzee, maar op land terechtgekomen. In dat geval kunnen we een zoekactie starten."