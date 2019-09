De Dienst Wegverkeer (RDW) heeft het voorstel voor de aangepaste stint afgekeurd, waardoor het voertuig voorlopig niet de weg op kan. Dit is donderdag bekendgemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In de brief wordt gemeld dat de fabrikant de goede kant opgaat, maar nog niet voor alle eisen heeft kunnen aantonen dat het voertuig "en het kwaliteitssysteem" voldoet.

"De maximale constructiesnelheid van een van de drie beoordeelde voertuigen bedraagt 20 kilometer per uur. De RDW adviseert om de maximale constructiesnelheid te beperken tot 17 kilometer per uur, omdat bij uitwijktesten is gebleken dat het voertuig bij hogere snelheden en een ongunstige belading (vier tot vijf kinderen aan één zijde) kantelgevaar vertoont", aldus de RDW.

Edwin Renzen, eigenaar van Stintum, zei eind vorige maand nog tegen NU.nl dat hij voor de goedkeuring al zestienhonderd bestellingen had binnengekregen.

Nu het voertuig is afgekeurd, moet weer een nieuw keuringstraject gestart worden. Dit neemt zeker vijf weken in beslag.

Vrouw deed alles om ongeluk te voorkomen

De stint werd door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat van de weg gehaald nadat het voertuig vorig jaar betrokken was bij een ongeluk in Oss waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Er is nog altijd niet vastgesteld waarom het voertuig niet stopte.

Wel is al gebleken dat de vrouw die de stint bestuurde er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat het voertuig het spoor op zou rijden.