De brandweer heeft in de nacht van woensdag op donderdag een lichaam aangetroffen in een uitgebrande woning in een flat aan de Rudolf Steinerstraat in Haarlem. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

De brand ontstond woensdagavond op de tweede etage. De vier woonlagen erboven en de woningen ernaast moesten ontruimd worden. Er was bovendien sprake van veel rookontwikkeling.

Het vuur sloeg aan zowel de voor- als achterkant van de woning naar buiten, liet een woordvoerder van de brandweer weten. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om het vuur te blussen.

Volgens lokale media moesten bewoners van acht appartementen elders worden opgevangen om de nacht door te brengen, de overige bewoners konden in de loop van de nacht terugkeren naar hun woning.

Over de oorzaak van de brand bestaat nog onduidelijkheid. Er gaan geruchten dat die werd voorafgegaan door een explosie, maar dat kon nog niet worden bevestigd door de veiligheidsregio.