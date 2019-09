In een flatwoning aan de Haarlemse Rudolf Steinerstraat is woensdagavond een grote brand uitgebroken. De brandweer heeft de brand inmiddels geblust. 48 woningen in het flatgebouw zijn echter wel uit voorzorg ontruimd.

De brand ontstond op de tweede etage. De vier woonlagen erboven en de woningen ernaast moesten worden ontruimd. Er is veel rookontwikkeling. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het is nog onduidelijk waar de geëvacueerde bewoners worden opgevangen.

Het vuur sloeg zowel aan de voor- als achterkant van de woning naar buiten, liet de woordvoerder weten. De rookontwikkeling was enorm. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig om het vuur te blussen.

Enkele ambulances stonden paraat voor het geval er toch nog gewonden zijn. Uit voorzorg werd ook een traumahelikopter ingezet. Of er mensen in de woningen aanwezig waren ten tijde van de brand is niet duidelijk. Hulpdiensten zijn op het moment bezig met het regelen van opvang voor de geëvacueerde bewoners.

Ook over de oorzaak bestaat nog onduidelijkheid. Er gaan geruchten dat de brand werd voorafgegaan door een explosie, maar dat kan nog niet worden bevestigd door de Veiligheidsregio.