De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag elf doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijven van nertsenfokkers in Appeltern, Gemert, Houten, Malden, Putten en Zeewolde. De fokkers zouden een deel van hun omzet verborgen hebben gehouden voor de Belastingdienst via bankrekeningen in het buitenland.

Agenten van FIOD hebben acht woningen, achttien banktegoeden en 23.500 euro contant geld in beslag genomen. Een vrouw en acht mannen worden verdacht van belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Een man uit Houten is aangehouden.

De fokkers zouden met behulp van adviseurs via niet-gemelde bankrekeningen in Luxemburg geld buiten zicht van de Belastingdienst hebben gehouden.

De fokkers zouden een constructie hebben gebruikt waarbij nertsenpelsen op veilingen in het buitenland werden verkocht en een deel van de opbrengsten via een buitenlandse onderneming op een bankrekening in Luxemburg werd gestort.

Daarna kregen de adviseurs hun commissie en werd het geld naar de buitenlandse rekening van de fokkers overgemaakt. Hiermee onthielden de ondernemers een deel van hun opbrengsten van de belastingaangifte.

In totaal zouden de fokkers ruim 50 miljoen euro hebben verborgen. De FIOD zegt ook aanwijzingen te hebben voor een tweede constructie, maar hoe deze werkt, is niet bekendgemaakt.

Alle nertsenfokkers ontvangen brief over onderzoek

Het onderzoek richtte zich eerst op de betreffende adviseurs, waarna de FIOD de fokkers op het spoor kwam. Informatie over de fokkers deelt de FIOD met de Belastingdienst, die de belastingaangiften beoordeelt.

Alle nertsenfokkers in Nederland krijgen een brief met informatie over het onderzoek.

FIOD benadrukt dat het is toegestaan geld op buitenlandse rekeningen te plaatsen, zolang dit maar wordt doorgegeven aan de Belastingdienst.

Als dat niet gebeurt en de Belastingdienst betrapt iemand hierop, dan kan er een strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld.

Nertsen fokken volledig verboden vanaf 2024

Nertsen worden gefokt om ze vervolgens te doden voor hun bont. In 2013 ging het verbod op pelsdierhouderij in werking, waardoor dit niet langer mag.

Fokkerijen die al bestonden op het moment dat het verbod inging, hebben tot 1 januari 2024 om hun gedane investeringen terug te verdienen. Na die datum geldt het verbod ook voor hen.