De 37-jarige man die in 2010 de 12-jarige Danny Gubbels doodschoot in Breda, is door Colombia uitgeleverd. De man was gevlucht voordat het gerechtshof hem schuldig achtte en veroordeelde tot twintig jaar cel voor moord.

Alistair W. is woensdagochtend opgesloten in de gevangenis, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Hij werd in 2018 getraceerd in Colombia, waar hij onder een andere naam leefde. Sinds mei van dat jaar heeft hij in zogeheten uitleveringsdetentie gezeten.

In Nederland moet hij nu alsnog zijn straf uitzitten, met aftrek van voorarrest. W. werd in de eerste aanleg vrijgesproken, maar in hoger beroep alsnog veroordeeld.

Twee medeplichtigen kregen ook twintig jaar cel opgelegd. Er is niet vastgesteld wie precies heeft geschoten, maar volgens het gerechtshof waren ze allen onderdeel van de groep en dus medepleger.

De mannen togen die bewuste 14 juli 2010 naar het woonwagenkamp waar de familie Gubbels woonde en opende het vuur. Danny overleed doordat hij op twee plekken werd geraakt door één kogel die in tweeën was gespleten. Zijn moeder raakte zwaargewond.

Het motief is nooit met zekerheid vastgesteld, maar het vermoeden is dat de schutters het gemunt hadden op een familielid van het kind dat zich in de criminele wereld bevond.