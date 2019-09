Het spoor tussen Zandvoort en Haarlem wordt aangepakt. In de toekomst moeten in de zomermaanden structureel zes treinen per uur over het spoor kunnen rijden en bij grootschalige evenementen, zoals de Dutch Grand Prix in mei, worden er meer ingezet.

ProRail meldt woensdag dat zij verwachten dat een groot deel van de toeschouwers van het driedaagse evenement per trein komt. Momenteel zou de spoorinfrastructuur onvoldoende uitgerust zijn om grote aantallen reizigers te vervoeren naar Zandvoort. Op een normale dag rijden er twee treinen per uur over het spoor.

Op het spoor worden onder meer extra kabels aangelegd tussen het onderstation en de bovenleiding. Ook worden er twee tijdelijke perrons aangelegd bij station Haarlem en wordt een extra in- en uitgang gecreëerd bij het station.

ProRail, de NS, de provincie Noord-Holland, de gemeente Zandvoort, de Vervoerregio Amsterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de afgelopen maanden gepraat over het spoor rondom Zandvoort. De partijen hebben woensdag besloten samen 7 miljoen euro te investeren in de bereikbaarheid.

