Zeven verdachten hebben donderdag celstraffen tot negen maanden gekregen voor de fatale ontvoering van Jdesse Boerenveen. Ze zijn veroordeeld voor vrijheidsberoving, maar worden niet verantwoordelijk gehouden voor de dood van de veertigjarige man in 2016.

Daarmee zijn de celstraffen veel lager uitgevallen dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Eén verdachte is vrijgesproken.

Het levenloze lichaam van Boerenveen werd op 22 december 2016 in het Gooimeer bij Almere aangetroffen. Hij was het ijskoude water ingevlucht en vervolgens verdronken.

Onderzoek wees uit dat het slachtoffer op 1 december urenlang door meerdere personen was vastgehouden in een garagebedrijf in Wormerveer en in Almere. Dit zou zijn omdat hij schulden van duizenden euro's bij de veroordeelden open had staan.

Rechtbank gaat niet mee in eis justitie

De personen die aanwezig waren in de garage zijn veroordeeld voor vrijheidsberoving en hebben celstraffen uiteenlopend van 135 dagen tot vijf maanden gekregen.

Twee mannen die Boerenveen meenamen naar het strand zijn veroordeeld voor het beroofd houden van de vrijheid van het slachtoffer. Zij zouden het slachtoffer hebben bedreigd met een vuurwapen. Zij zijn veroordeeld tot negen en acht maanden cel, ieder met drie maanden voorwaardelijk.

Het OM had straffen tot 7,5 jaar geëist, maar de rechtbank gaat daar niet in mee omdat de veroordeelden niet hadden kunnen voorzien dat het slachtoffer het water in zou vluchten en hierbij om het leven zou komen.