Het aantal lozingen van synthetisch drugsafval nam in het eerste half jaar van 2019 af met 49 procent, meldt de politie woensdag op basis van een overzicht van alle productie- en opslaglocaties en dumplocaties van synthetische drugs, zoals xtc en cocaïne.

Waren er in de eerste helft van 2018 al 151 meldingen over gedumpt drugsafval, waren dat er in de eerste zes maanden van dit jaar nog maar 74. Dat is een afname van 49 procent.

Het aantal productie- en opslaglocaties voor synthetische drugs bleef nagenoeg hetzelfde als in 2018.

Max Daniel, bij de politie portefeuillehouder drugs, noemt de recente daling opvallend. Zijn verklaring is dat drugsafval vaker wordt opgeslagen op productielocaties, in bijvoorbeeld containers, vaten en mestputten. Ook kan het zijn dat steeds meer drugsafval in riolen, putten en oppervlaktewateren verdwijnt.

Meeste dumpingen in Noord-Brabant

Net als in eerdere jaren wordt drugsafval het vaakst gedumpt in Noord-Brabant, waar ook de meeste productie- en opslaglocaties zijn.

Drugsafval zorgt al langere tijd voor onrust bij Brabantse landeigenaren, voornamelijk boeren. Zij zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het afval dat op hun grond gevonden wordt en dus ook voor de kosten van het opruimen ervan. De kosten daarvan lopen als snel in de duizenden euro's.