Nederland kan zich opmaken voor een warm nazomerweekend met hoge temperaturen. Zondag tikt het kwik in sommige delen van het land zelfs de 25 graden aan. Regen is naar verwachting in geen velden of wegen te bekennen, voorspelt Wilfred Janssen van Weerplaza dinsdag.

"Een hogedrukgebied boven ons land houdt alle storingen en buien op afstand", legt hij uit. Vooral in het zuiden en oosten zullen opvallend hoge temperaturen worden gemeten.

Ook het KNMI voorspelt een zonnekans van 80 procent. Weeronline waarschuwt wel voor mist die zich zaterdagochtend nog regionaal kan voordoen.

'Er komen meer lekkere nazomerweekenden deze herfst'

Het wordt naar verwachting niet het laatste nazomerweekend van het jaar, voegt Wilfred Janssen daaraan toe. "Er staan ons deze herfst nog genoeg mooie dagen te wachten. Maar de kans dat in november of december deze temperaturen worden gehaald, is wel vrij klein."

Na het weekend dient zich vanaf de Noordzee een nieuw hogedrukgebied aan. "Het blijft rustig weer volgende week", voorspelt de meteoroloog van Weerplaza. "Maar we krijgen wel te maken met veel meer bewolking en aanzienlijk lagere temperaturen."