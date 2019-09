Eén persoon is woensdagochtend overleden als gevolg van een koolmonoxidevergiftiging in een huis in Doesburg. Twee andere mensen zijn in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

Het gaat om drie personen uit één gezin. Elf andere gezinsleden worden opgevangen.

De koolmonoxidevergiftiging is waarschijnlijk ontstaan door problemen met een cv-ketel. De toedracht wordt nog onderzocht.

In de woning aan de Monseigneur Bekkerslaan wonen veertien mensen. Het huis bestaat uit twee met elkaar verbonden woningen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Volgens Omroep Gelderland zouden er ook kinderen onder de slachtoffers zijn. Er zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatse om hulp te verlenen.

Aantal gevallen van koolmonoxidevergiftiging steeg in 2018

Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting sloegen eind 2018 alarm over de 'sluipmoordenaar' koolmonoxide (CO) nadat er dat jaar weer opvallend veel mensen gewond door waren geraakt. De meeste problemen doen zich voor door defecte geisers en kachels, slechte ventilatie of verstopte rookkanalen.

De meeste gevallen van vergiftiging doen zich voor in de herfst en winter, als veel mensen open haarden en kachels gebruiken. Door slecht onderhoud of slechte ventilatie kan koolmonoxide zich verspreiden.

Het reukloze gas wordt niet opgemerkt en de eerste lichamelijke symptomen van een koolmonoxidevergiftiging lijken op die van een griepje: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Zonder ingrijpen kan dat tot bewusteloosheid of erger leiden.