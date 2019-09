Het wordt een overwegend bewolkte woensdag met kans op een regenbuien in het hele land.

In de vroege ochtend schijnt in het oosten van Nederland eerst nog even de zon, maar van het westen uit neemt de bewolking snel toe.

In de loop van de ochtend valt in het westen dan ook de eerste regen. De buien breiden zich in de middag uit over de rest van Nederland. Er staat een zuidwestenwind die gedurende de dag sterker wordt.

In het zuidoosten kan de temperatuur nog oplopen tot de 19 graden, maar in de rest van Nederland ligt de maximumtemperatuur rond de 16 à 17 graden.