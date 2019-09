Rivierwaterbedrijven die gelegen zijn rond de Maas, verenigd in de RIWA-Maas, maken zich ernstige zorgen over een dreigend drinkwatertekort uit de Maas. Dat meldt Trouw woensdag.

In droge periodes stroomt er te weinig water door de Maas. De rivierwaterbedrijven melden dat hierdoor een tekort aan drinkwater kan ontstaan.

Volgens Trouw is de rivier een bron van kraanwater voor bijna 4 miljoen mensen, bedrijven en boeren in voornamelijk de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. Ook voor 3 miljoen Belgen is de Maas de bron voor drinkwater.

Maarten van der Ploeg, de directeur van RIWA-Maas zegt in gesprek met Trouw de droogte "verontrustend" te vinden. "Niet alleen mensen maar ook de industrie en boeren schreeuwen in de zomer om water. Op dat moment begint ons systeem al te kraken. Is er dan een incident, zoals een onbekende verontreiniging, dan komen drinkwaterbedrijven in de problemen."

Ook droogtemaatregelen van andere landen verergeren problemen

Niet alleen de droogte veroorzaakte lage waterstanden. Droogtemaatregelen die door landen stroomopwaarts worden genomen, verergeren de problemen rond de rivier.

Zo worden volgens Trouw in Frankrijk veel oude sluizen vervangen door nieuwe en staat de wateraanvoer vanuit de Roer in Duitsland, erg onder druk. De roer is voor Nederland een belangrijke zijrivier.

De rivierwaterbedrijven die deel uitmaken van de RIWA-Maas pleiten voor grensoverschrijdend overleg rond de rivier. Trouw meldt dat daar momenteel weinig afspraken over zijn.

Wim Drossaert, voorzitter van RIWA-Maas en tevens directeur van Zuid-Hollands drinkwaterbedrijf Dunea in gesprek met de krant: "De vraag is wat er voor ons overblijft als iedereen een beetje sleutelt aan de Maas. De afvoer van water neemt af en dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat zeewater soms harder landinwaarts stroomt en zorgt voor verzilting. Dat maakt deze situatie gevaarlijk."