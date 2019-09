Rivierwaterbedrijven rond de Maas die in de RIWA-Maas verenigd zijn, maken zich zorgen over een dreigend tekort aan drinkwater uit de rivier.

De rivier is een bron van kraanwater voor zo'n zeven miljoen mensen in Nederland en België. In Nederland worden voornamelijk de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Limburg van drinkwater uit de Maas voorzien.

In droge periodes stroomt er te weinig water door de Maas, terwijl de vraag vanuit verschillende sectoren is toegenomen. Hierdoor kan een tekort aan drinkwater ontstaan, staat in het woensdag gepubliceerde jaarrapport van RIWA-Maas.

In het afgelopen jaar waren de drinkwaterbedrijven extra kwetsbaar voor incidenten of industriële lozingen. Volgens RIWA-Maas waren dat redenen om extra alert te zijn.

"Als er in 2018 een calamiteit zou zijn geweest, hadden we een serieus probleem gehad", zegt Wim Drossaert, bestuursvoorzitter van RIWA-Maas en directeur van het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Dunea. "Dat is gelukkig niet gebeurd, maar het toont wel aan hoe kwetsbaar we zijn."

Maatregelen van andere landen verergeren problemen

Droogtemaatregelen die door landen stroomopwaarts worden genomen, verergeren de problemen rond de rivier. Zo staat daardoor de wateraanvoer vanuit de Roer in Duitsland - een voor Nederland belangrijke zijrivier - onder druk.

Mogelijk zal in de toekomst minder water vanuit Duitsland naar de Maas stromen, klinkt de waarschuwing. De aanvoer van water vanuit Frankrijk en België heeft vorig jaar bijgedragen aan het op peil houden van het water in de Maas.

RIWA-Maas pleit daarom voor grensoverschrijdend overleg over een waterverdeling tussen de landen. Het samenwerkingsverband meldt dat Nederland daar nu alleen met België afspraken over heeft.