Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen de gezochte Ridouan T. heeft een contract met justitie over zijn getuigenbescherming eenzijdig opgezegd. Dat meldt De Telegraaf woensdag op basis van bronnen dichtbij het proces.

B. zou zich volgens De Telegraaf "bedonderd" voelen door het apparaat van Justitie dat zich bezighoudt met de bescherming van de kroongetuige. Volgens de krant weigert hij nu om verder met hen samen te werken.

Momenteel verblijft B. in een zwaar beveiligd deel van de Penitentiaire Inrichting in het Brabantse Vught. De Telegraaf meldt op basis van de bronnen dichtbij het onderzoek dat het echter mogelijk is dat de kroongetuige snel overgeplaatst zal worden naar een regulier huis van bewaring. Dit zou betekenen dat B. minder goed beschermd kan worden.

De broer van B. werd vorig jaar in Amsterdam geliquideerd uit wraak, een week nadat B. was opgestaan als getuige in het proces tegen Ridouan T. Welke consequenties het eenzijdig verbreken van het contract met het politieteam heeft voor het proces tegen Ridouan T. is nog niet duidelijk.

Hoofdverdachte T. nog altijd niet gevonden

De voortvluchtige crimineel Ridouan T. is nog altijd niet aangehouden. In Juli van dit jaar meldde De Telegraaf dat T. zich schuil zou houden in Dubai.

De man wordt samen met Saïd R. gezocht voor het geven van de opdracht voor meerdere liquidaties. De twee mannen staan sinds maart 2018 op de Nationale Opsporingslijst van de politie. Voor de gouden tip die tot de aanhouding van een van de twee leidt, is een beloning van 100.000 euro uitgeloofd.

Het OM maakte eerder bekend dat Taghi en R. bij verstek zullen worden vervolgd voor hun vermeende aandeel in vijf liquidaties, drie pogingen tot moord en evenveel voorbereidingen daarop.