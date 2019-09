Het gezinsdrama in Dordrecht heeft een vierde slachtoffer geëist. Het gaat om de 28-jarige vrouw die maandagavond zwaargewond was geraakt. Zij overleed in de loop van de nacht van maandag op dinsdag. De schutter is mogelijk een agent.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Rotterdam heeft een bericht van De Telegraaf daarover in gesprek met NU.nl bevestigd.

De politie en het Openbaar Ministerie komen later in de ochtend met meer informatie.

De andere slachtoffers zijn twee kinderen van acht en twaalf jaar oud en een 34-jarige man. De overleden man is een politieagent van de eenheid Rotterdam. Hij is mogelijk de schutter; nader onderzoek moet hier uitsluitsel over geven.

Wouter Kolff, de burgemeester van Dordrecht, heeft via Twitter laten weten mee te leven met de betrokkenen. Hij zegt geraakt te zijn door het "zeer heftige incident" en is 's avonds naar de Heimerstein, de straat waar het gezinsdrama zich voltrok, gegaan.