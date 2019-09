De dekbedhoes waarin enkele lichaamsdelen van de in februari 2010 omgekomen Halil Erol (34) zijn aangetroffen, behoort volgens het Openbaar Ministerie (OM) toe aan de enige nog vastzittende verdachte in de zaak. Matthias M. wordt verdacht van het doden van de man en het verbergen van de lichaamsdelen, blijkt dinsdag uit de eerste niet-inhoudelijke zitting in de zaak bij de rechtbank in Zwolle.

De 42-jarige M., die eerder tot een jarenlange celstraf en tbs is veroordeeld voor het doden van een vrouw in 1997, ontkent dat hij op enige manier betrokken is bij de zaak.

Volgens het OM zijn lichaamsdelen van Erol gevonden in de dekbedhoes van M. Dat die van hem was, zou blijken uit DNA-sporen die op de hoes zijn gevonden. Ook is er een foto van M. met de dekbedhoes, die volgens justitie een herkenbaar patroon heeft.

Daarnaast zou een overtrekhoes van een IKEA-stoel, die ook bij lichaamsdelen van Erol gevonden is, aan de verdachte te linken zijn. In de periode voor het overlijden van het slachtoffer, zou hij door M. met de dood zijn bedreigd. Erol had hierover met familieleden gesproken.

De advocaat van M. betwist dat de dekbedhoes en de overtrekhoes van de stoel aan het misdrijf kunnen worden gelinkt. Zo is de dekbedhoes volgens de verdediging al vóór het misdrijf weggegeven aan een kringloopwinkel.

De hoes waarin lichaamsdelen van Erol zijn gevonden. (Foto: Opsporing Verzocht)

OM: Erol in Meppel omgebracht

De ex-vrouw van Erol en een 44-jarige vrouw uit Meppel, de toenmalige vriendin van M., hebben ook enige tijd vastgezeten op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Ze zijn inmiddels op vrije voeten, maar worden nog wel verdacht van betrokkenheid.

Het OM denkt namelijk dat Erol bij een bezoek aan M. en diens toenmalige vriendin in hun woning in Meppel in de middaguren om het leven is gekomen.

De ex van Erol heeft verklaard dat ze hem die bewuste 6 februari 2010 in de avond nog heeft gezien, toen hij een laptop bij haar kwam ophalen. Het OM betwist dat: "Ze had belang, omdat ze door hem werd gestalkt en wellicht zelfs mishandeld."

Zo reageerde Erol die middag al niet meer op een telefoontje en een sms'je en kwam hij die avond om 18.00 uur niet meer opdagen bij een vriend waarmee hij voetbal zou gaan kijken. Het OM denkt dat hij tussen 13.00 en 15.30 uur om het leven is gebracht en wijst hierbij naar zijn telefoon, die al die tijd in Meppel "blijft hangen".

Rechtbank wil dat M. onderzocht wordt

De advocaat van M. heeft dinsdag gevraagd de voorlopige hechtenis te schorsen vanwege het gebrek aan bewijs volgens de verdediging. Dit vanwege de ernst van de verdenkingen is afgewezen door de rechtbank in Zwolle.

Daarnaast is ook onderzoek naar de geestelijke gesteldheid van M. bevolen, waar hij overigens zelf aan weigerde mee te werken. Het Pieter Baan Centrum (PBC) zal dit onderzoek uitvoeren.

Hoofd en handen nooit gevonden

Op 22 juni 2010 zijn lichaamsdelen van Erol gevonden in de Steenwijker Aa. Het ging om zijn benen en armen. Zijn handen ontbraken.

Bijna drie jaar later, op 31 januari 2013, vonden twee wandelaars de romp van Erol in het natuurgebied de Kiersche Wijde in Wanneperveen. Het hoofd en de handen van het slachtoffer zijn nooit gevonden. De doodsoorzaak van Erol is hiermee ook niet meer te achterhalen.

De volgende zitting in de zaak zal op 3 december plaatsvinden. Dan gaat het wederom om een niet-inhoudelijke zitting.