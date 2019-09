Het zonnige, droge weer van maandag is ook dinsdag nog aanwezig. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking en kan er een spat regen vallen. Het wordt 17 tot 20 graden.

Zéér vroeg in de ochtend kan er heel lokaal nog een mistbank voorkomen, maar deze verdwijnen ruim voor de middag. Forenzen in het oosten krijgen te maken met koele temperaturen, het kwik bleef daar gedurende de nacht vlak boven het vriespunt hangen.

Vrijwel de gehele dag is het windstil. Pas laat in de middag is er een zwakke zuidwestenwind te voelen.

In de nacht van dinsdag op woensdag kan het wederom in het noorden van het land gaan regenen maar blijft het in de rest van Nederland droog. Het koelt dan af naar een graad of 7.