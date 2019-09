Voor het eerst stelt een Nederlandse moeder die haar kind heeft moeten afstaan de Staat aansprakelijk voor het leed dat haar zou zijn aangedaan. Trudy Scheele-Gertsen zegt in de jaren zestig gedwongen te zijn haar zoon af te staan, omdat ze ongehuwd zwanger raakte, meldt Trouw dinsdag.

De zorg voor ongehuwde moeders was er in die tijd op gericht om moeder en kind te scheiden, terwijl volgens advocaat Lisa-Marie Komp al in Nederlandse en internationale wetgeving was vastgelegd dat de band tussen moeder en kind in principe behouden moet blijven.

De toen 22-jarige Scheele-Gertsen heeft haar kind nooit willen afstaan, betoogt de advocaat. De moeder heeft, naar eigen zeggen, meermaals aangegeven dat ze haar zoon zelf wilde opvoeden. In plaats daarvan zou het kereltje drie jaar in een tehuis hebben moeten wonen, voordat hij geadopteerd werd.



In die periode zou het kindje veel hebben gehuild en hebben aangegeven dat hij zijn moeder miste. Scheele-Gertsen noemt de situatie “mensonterend” en wil daarom naar de rechter. Ze hoopt dat de rechtbank inziet dat zij haar zoon “gedwongen” heeft afgestaan.

Stichting De Nederlandse Afstandsmoeder steunt de zaak van Scheele-Gertsen, schrijft Trouw. Voorzitter Will van Sebille geeft aan dat zij “nog nooit” een vrouw is tegengekomen die niet onder druk afstand heeft gedaan van haar kind.