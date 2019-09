De economische opleving binnen Nederland heeft er niet voor gezorgd dat de kwaliteit van het leven van de bevolking erop vooruit is gegaan, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau dinsdag in het rapport 'De sociale staat van Nederland'. De tevredenheid met het leven zit op hetzelfde niveau als in 2008.

"Vooralsnog zien we dat de groeiende economie nog niet tot een verbetering in de kwaliteit van leven geleid heeft en mensen ook niet ervaren dat het beter gaat", schrijft het SCP in het rapport.

Het SCP ondervroeg tweeduizend mensen. Zij gaven hun eigen leven gemiddeld een 7,8, net als in 2008. Bij jongvolwassenen tot 34 jaar, eenoudergezinnen, middeninkomens, lageropgeleiden en niet-werkenden nam de tevredenheid iets af. Alleenstaanden werden daarentegen meer tevreden.

Jongeren meer tevreden over leefsituatie dan oudere leeftijdsgroepen

Jongeren geven hun leefsituatie een hogere beoordeling dan oudere leeftijdsgroepen. Mensen van 65 jaar en ouder hebben wel een inhaalslag gemaakt. Hun leefsituatie verbeterde in de afgelopen tien jaar en die verbetering komt vooral doordat hun bezit van consumptiegoederen, zoals laptops en vaatwassers, toenam en hun woonsituatie verbeterde.

Bijna drie op de vier mensen zijn (zeer) tevreden met de arbeidsomstandigheden: 73 procent. Bij zzp'ers ligt dat percentage nog iets hoger.

In onderwijs komen de meeste burn-outklachten voor

Het SCP constateerde wel een duidelijke toename in burn-outklachten bij werknemers. Sectoren met veel burn-outklachten zijn niet noodzakelijk de sectoren met veel onvrede: in het onderwijs zijn de werknemers relatief tevreden met hun werk, maar ligt het aantal burn-outklachten het hoogst.

Algemene gevoelens van tijdsdruk komen vrij veel voor, ondervond het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van de mensen tussen de 20 en 64 jaar voelen vier op de tien mensen zich weleens opgejaagd en ongeveer zes op de tien voelen zich weleens te druk.

Jongvolwassenen (vooral met thuiswonende kinderen), mensen met een hoger opleidingsniveau en mensen met een hoger inkomen voelen meer druk dan mensen van 35 tot 64 jaar en mensen met een lager opleidingsniveau en een lager inkomen.

In vergelijking met 2008 gaven vorig jaar meer mensen aan dat het de goede kant opgaat met Nederland. Meer mensen dan voorheen zijn tevreden met de democratie en de regering, maar een aanzienlijk en stabiel deel van de bevolking is cynisch over de politiek.