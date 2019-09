De politie heeft maandag een verdachte opgepakt voor de steekpartij op metrostation Capelsebrug in Rotterdam, waarbij een twintigjarige man uit Lekkerkerk om het leven kwam.

Het slachtoffer werd omstreeks 10.00 uur neergestoken. Hij bezweek kort daarna aan zijn verwondingen. De politie ging direct op zoek naar de gevluchte dader.

De politie meldt dat er maandagavond een verdachte is opgepakt. Het gaat om een twintigjarige man uit Rotterdam. Het is niet duidelijk of hij een bekende van het slachtoffer is. Volgens getuigen hadden de twee voorafgaand aan het incident een "onenigheid".

Het onderzoek naar de steekpartij is nog in volle gang. Camerabeelden van het station zijn veiliggesteld, meldt de politie. Ook is er op het station sporenonderzoek verricht. De politie vraagt mensen met mogelijk belangrijke informatie zich te melden.

Tijdens het incident waren er veel mensen aanwezig op het metrostation. Getuigen werden opgevangen en hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.