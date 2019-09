Drie personen zijn maandagavond om het leven gekomen bij een schietincident in een woning op de Heimerstein in Dordrecht. Eén persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat er sprake is van een gezinsdrama.

Onder de slachtoffers zijn twee kinderen van 8 en 12 jaar oud en een 34-jarige man. De zwaargewonde is een 28-jarige vrouw die ook aanwezig was in de woning.

De politie Rotterdam onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en is met veel agenten aanwezig. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er op dit moment niet meer informatie kan worden gegeven.

De burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, heeft via Twitter laten weten mee te leven met de betrokkenen. Hij zegt geraakt te zijn door het "zeer heftige incident" en is in de avond naar de Heimerstein gegaan.

Dinsdagochtend komt de driehoek van burgemeester, politie en justitie bijeen voor overleg.