Drie personen zijn maandagavond om het leven gekomen bij een schietincident in een woning op de Heimerstein in Dordrecht. Eén persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie Rotterdam onderzoekt wat er is gebeurd en is met veel agenten aanwezig. Een traumahelikopter is ook opgeroepen.

Het is nog niet bekend wat de toedracht is van het incident. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er op dit moment niet meer informatie kan worden gegeven.

De burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, heeft via Twitter laten weten mee te leven met de betrokkenen. Hij zegt geraakt te zijn door het "zeer heftige incident" en zal later in de avond naar de Heimerstein gaan.