In de verflaag van de tramstellen van Regiotram Utrecht is de gevaarlijke stof chroom-6 aangetroffen, maakt de provincie Utrecht maandag bekend. Vorige week werd de stof ook al aangetroffen in de verflaag van Haagse trams en bij de werkplaats van de Amsterdamse vervoerder GVB.

De aanwezigheid van de stof kwam aan het licht na een onderzoek door onderhoudspartij Stadler. De werkzaamheden aan de trams zijn voorlopig stilgelegd, laat de provincie weten.

Chroom-6 wordt gebruikt in verf om roestvorming tegen te gaan. Het vormt niet direct een risico voor de gezondheid. Pas als de verflaag wordt bewerkt, door bijvoorbeeld schuren of verhitten, kan het schadelijk zijn.

Het kan onder meer een allergische reactie veroorzaken, maar ook neusbloedingen, maagzweren en zelfs lever- en nierschade of longkanker.

Volgens de provincie Utrecht zijn er naar verwachting geen stof- of rookdeeltjes van de gevaarlijke stof vrijgekomen bij de werkzaamheden aan de Utrechtse tramstellen. Alle medewerkers van de onderhoudspartij zijn vrijdag bij een presentatie op de hoogte gesteld. Daar waren ook een arbo-arts en veiligheidsdeskundige bij aanwezig.

Ook chroom-6 gevonden bij werkplaats GVB en HTM

Vorige week vrijdag werd bekend dat er ook chroom-6 was vrijgekomen bij werkzaamheden aan trams in de werkplaats van de Amsterdamse vervoersmaatschappij GVB in Diemen. Sinds maart vorig jaar wordt er in deze werkplaats gewerkt aan het opknappen van oude trams.

Vorige week werd ontdekt dat er in de verf op delen van de trams chroom-6 zit, waarna werkzaamheden zoals lassen, schuren en slijpen werden stilgelegd.

Ook bij oude trams van vervoersmaatschappij HTM is de gevaarlijke stof aangetroffen in de verflaag. Eerder vermoedde men al dat de stof in de verf zou zitten, waardoor de herstelwerkzaamheden van de oude trams werden stopgezet.