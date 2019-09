In een leegstaand schoolgebouw aan de Merwedelaan in Terneuzen is een grote brand uitgebroken. Dat meldt de Veiligheidsregio Zeeland. De brandweer is ter plaatse met vier blusvoertuigen. Doordat het gebouw volstaat met rook, is het te gevaarlijk voor brandweerlieden om naar binnen te gaan.

De rook trekt ook de omliggende wijk in. De lokale bewoners hebben daarom een NL-Alert ontvangen om te waarschuwen. Een zogeheten Adviseur Gevaarlijke Stoffen let samen met een meetploeg op de omgeving.

Het vuur was in het begin van buiten vrijwel niet te zien. Om te kunnen blussen moest de brandweer daarom wachten totdat de brand zich verder ontwikkelde en uit ging slaan. Dit was het geval rond 14.54 uur, waardoor de brandweer nu wel kan blussen.

Naast het leegstaande schoolgebouw staat een basisschool die wel in gebruik is, De Steiger. Deze is ontruimd en alle kinderen zijn naar een andere locatie gebracht. De brandweer schermt het gebouw af om te voorkomen dat de brand overslaat.