De Universiteit Twente staat niet meer in de top 200 van beste universiteiten ter wereld. Maandagavond is de nieuwe ranglijst gepresenteerd door het Britse wetenschappelijke tijdschrift Times Higher Education (THE).

De World University Rankings is een jaarlijkse wereldwijde ranglijst van universiteiten. THE keurt meer dan 1.300 universiteiten uit 92 landen op criteria als hoe vaak een publicatie wordt geciteerd en hoe de reputatie is, gemeten na een enquête gehouden onder ruim 13.000 wetenschappers.

Nederlandse universiteiten doen het minder goed de laatste jaren. Twee jaar geleden stonden alle dertien Nederlandse universiteiten nog in de lijst. Vorig jaar viel Tilburg al uit de top 200, nu gevolgd door Twente, waardoor er nu nog maar elf Nederlandse universiteiten tot de top van de academische wereld behoren.

Hoofdredacteur Phil Baty van THE is nog steeds onder de indruk van de kwaliteit van de Nederlandse universiteiten. "Deze uitstekende reputatie staat echter wel onder druk. Nederlandse universiteiten moeten ervoor zorgen dat ze toegankelijk blijven voor internationale studenten en academici."

Wageningen beste Nederlandse universiteit

De beste Nederlandse universiteit in de top 200 is die van Wageningen, net als vorig jaar staat deze op de 59e plaats in de lijst. De Universiteit van Amsterdam staat op nummer 62 en de universiteiten van Delft en Leiden delen een 67e plaats.

De overgebleven Nederlandse universiteiten blijven grofweg op dezelfde plek in de lijst als vorig jaar. Een opvallende snelle stijger is de Vrije Universiteit van Amsterdam, die 28 plaatsen naar nummer 138 stijgt.

Oxford beste universiteit van de wereld

De universiteit van Oxford is de beste universiteit van de wereld. Het Britse instituut neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar de toppositie in. De top vijf wordt verder gevormd door de universiteiten van Californië, Cambridge, Stanford en Massachusetts.

De top 20 van de lijst wordt gedomineerd door universiteiten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De helft van de top 200 wordt gevormd door universiteiten uit Europa. Opvallend is dat universiteiten uit Aziatische landen in opkomst zijn in de globale wereld van elite-universiteiten.