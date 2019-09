Het kwik zakt de komende nachten op sommige plekken in het land waarschijnlijk tot onder het vriespunt. Daarmee krijgt Nederland te maken met de eerste nachtvorst van deze meteorologische herfst.

De grootste kans op deze situatie doet zich voor in het midden, oosten en zuidoosten van het land, voorspelt Weerplaza maandag.

"Komende nacht zijn er brede opklaringen, ook de wind valt weg", stelt weerman Wilfred Janssen. "In de vrij koude lucht kan de temperatuur daardoor flink dalen. Op de koudste plaatsen kan de temperatuur dalen naar 2 of 3 graden, mogelijk met vorst aan de grond."

Dit gebeurt alleen als er daadwerkelijk brede opklaringen zijn.

De nachtvorst is vroeg dit najaar

Wanneer het komende nacht daadwerkelijk tot vorst aan de grond komt, is dat aan de vroege kant. Normaal gesproken vriest het ergens in ons land rond 15 september voor het eerst aan de grond.

Afgelopen 10 juli vroor het voor het laatst in Nederland op 10 centimeter boven het gras. Toen was het op de voormalige vliegbasis in Twente op 10 cm boven het gras -0,7 graden Celsius. Dat was zeer laat in het jaar.