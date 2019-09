Ex-topvrouw Aysel Erbudak van het Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart heeft woensdag te horen gekregen dat het Openbaar Ministerie (OM) twee jaar cel tegen haar eist. Ze wordt vervolgd voor het verduisteren van 1,2 miljoen euro en het vervalsen van facturen, waarbij ze volgens justitie "listig te werk is gegaan".

De affaire rond Erbudak speelt al jaren. In 2013 werd ze vanwege conflicten ontslagen, volgens haar gebeurde dit om valse redenen.

Een door haar gestarte procedure, waarin ze een schadevergoeding en achterstallig salaris eiste, werd afgewezen door de rechtbank in Amsterdam.

In diezelfde zaak oordeelde de rechter dat Erbudak zelf 1,7 miljoen euro moest terugbetalen. Het gaat om geld dat zij volgens het vonnis tijdens haar bestuursvoorzitterschap op onrechtmatige wijze aan het ziekenhuis heeft onttrokken. Dit geld zou ten gunste van haarzelf, haar vennootschappen en haar kinderen zijn gebruikt. Het gaat hier om een civiele procedure.

De zaak die nú speelt, draait ook om het onterecht wegnemen van geld, maar nu moet volgens haar advocaat ook aangetoond worden dat dit met opzet is gebeurd.

Het OM vindt dat dit het geval is. "In de eerste casus liet ze middels twee facturen 1 miljoen euro aan een handlanger betalen. Met dit bedrag financierde ze de aankoop van een zorginstelling in Turkije door haarzelf. Ze liet de handlanger twee valse facturen van een 0,5 miljoen euro naar het ziekenhuis sturen om de overboekingen een zogenaamd legaal tintje te geven", aldus de officier van justitie.

'Onderzoek wordt gekenmerkt door tunnelvisie'

De tweede casus waar het OM verduistering in ziet, heeft betrekking op aandelen in een sociaal gezondheidsplatform die Erbudak heeft gekocht. Deze aandelen, die ze volgens justitie zelf accordeerde, verkocht ze toen het platform niet goed liep.

"Dat geld wordt op haar eigen rekening en dat van haar zoon gestort. Ook dat ziet het OM als verduistering."

Erbudak heeft maandag tijdens de eerste inhoudelijke behandeling van de zaak gezegd dat het FIOD-onderzoek tegen haar wordt gekenmerkt door een tunnelvisie. Dat onderzoek was "gericht op bewijsvoering, niet op waarheidsvinding", aldus de voormalige topvrouw.

In een interview met NRC legt ze uitgebreider uit dat ze op basis van vertrouwen met haar toenmalige zakenpartner Jan Schram handelde en dat de transacties na zijn overlijden "op een lelijke manier zijn uitgelegd".

Erbudak eerder veroordeeld voor onder meer fraude

Overigens heeft Erbudak een strafblad. Zo is ze onder meer in 2000 veroordeeld voor belastingfraude, waar de rechter haar maandag ook op wees.

De rechtbank vroeg zich daarbij hardop af hoe iemand met zo'n verleden het tot voorzitter van de raad van bestuur van een ziekenhuis heeft kunnen schoppen. Erbudak: "Mijn verleden verdient geen schoonheidsprijs, maar ik ben niet iemand die crimineel is. Ik heb de afgelopen twintig, dertig jaar laten zien dat ik een goed lid van de samenleving ben."

Het OM eist twee jaar onvoorwaardelijk wegens verduistering. De rechtbank doet op 7 oktober uitspraak.

MC Slotervaart is vorig jaar failliet gegaan

Na jarenlange strubbelingen, bezuinigingen en een reorganisatie ging MC Slotervaart in oktober vorig jaar failliet.

Twee maanden daarvoor was topman Willem de Boer onder druk van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan de kant gezet. Volgens de inspectie was de patiëntveiligheid in het geding door de financiële en bestuurlijke onrust in de ziekenhuizen van MC Groep, waar ook MC Slotervaart onder viel.