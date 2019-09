De week start met overwegend zonnige periodes en droog weer. Later op de dag kunnen er in het noorden en westen alsnog buien ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden.

Deze ochtend moeten forenzen in het noorden en oosten van het land opletten in verband met mistbanken. Langs de kust kan er zeer vroeg in de morgen nog een enkele bui ontstaan.

Het KNMI verwacht dat het in de eerste helft van de ochtend opklaart en de zon doorbreekt. Tot laat in de avond kan vrijwel het hele land van het zonnige, droge weer genieten. Alleen in het noorden en oosten kan er nog een spat regen vallen.

In de nacht van maandag op dinsdag kunnen er plaatselijk opnieuw mistbanken ontstaan. Vooralsnog blijft het de volgende dag droog en is de zon nog meer aanwezig.