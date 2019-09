De politie heeft zondag een man aangehouden nadat er zondagochtend een overleden persoon werd gevonden in de Van Ruysbroekstraat in Den Haag. Dat meldt de Haagse politie op Twitter.

Een voorbijganger zag de persoon liggen en belde vervolgens 112, maar de persoon bleek al te zijn overleden.

Over de identiteit van de persoon is vooralsnog niets bekend. Ook is het nog onduidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de aangehouden man bij het sterfgeval.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en kijkt onder meer of er sprake is van een misdrijf. Getuigen worden gevraagd zich te melden.