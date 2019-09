De overleden vrouw die zondagmorgen werd gevonden in de Van Ruysbroekstraat in Den Haag stierf een natuurlijke dood. Dat is gebleken na uitvoerig onderzoek van de politie.

Een voorbijganger zag de vrouw liggen en belde vervolgens 112, maar de persoon bleek al te zijn overleden.

Een man werd aangehouden, maar is inmiddels weer op vrije voeten gesteld.

Over de identiteit van de overleden vrouw is vooralsnog niets bekend. Ook is het nog onduidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen.