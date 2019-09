Het KNMI heeft voor de vroege zaterdag code geel afgegeven voor Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland. In die provincies kunnen in de ochtend mistbanken ontstaan. Later op de dag valt er veel regen en kan het gaan onweren en hagelen. Het wordt maximaal 18 graden.

Het weerinstituut verwacht dat de mistbanken tegen 9.00 uur zijn verdwenen. Wel blijft het zwaar bewolkt en is er flinke kans op neerslag.

In de loop van de middag valt er in heel het land veel regen. Plaatselijk kunnen felle onweersbuien ontstaan en kan het gaan hagelen. Aan de kust gaat dat gepaard met een vrij krachtige tot krachtige wind.

In de avond klaart het iets op, maar in de nacht van zaterdag op zondag verwacht het KNMI opnieuw veel buien. De kans op onweer neemt wel iets af, maar vooralsnog dreigt ook de zondag in het water te vallen.