Nederland heeft in ruim twintig jaar tijd zeker 25 miljoen euro subsidie gegeven aan een Zwitserse denktank die misbruik zou hebben gemaakt van het geld. Zo zou de organisatie te hoge salarissen hebben uitgekeerd, schrijft de Volkskrant zaterdag op basis van eigen onderzoek.

Het gaat om de denktank International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) in Genève, een ngo die zich bezighoudt met internationale handel en ontwikkeling.

De directeur van het ICTSD, Ricardo Meléndez-Ortiz, zou bijna het dubbele hebben verdiend van wat toegestaan is. Zijn jaarsalaris kwam uit op 410.000 Zwitserse frank (omgerekend 376.000 euro), waar dat volgens de subsidieregels van Buitenlandse Zaken maar 220.000 frank had mogen zijn.

Daarnaast vloog Meléndez-Ortiz veel per businessclass en werden vele reizen niet verantwoord. De raad van toezicht van ICTSD zou één keer per jaar één uur de uitgaven gecontroleerd hebben, aldus het rapport. De Colombiaanse diplomaat Meléndez-Ortiz zegt dat alle vluchten wél verantwoord waren.

Kritisch Brits rapport stelde problemen aan de kaak

Het ICTSD is begin dit jaar failliet verklaard nadat resultaten van een kritisch Brits rapport over de organisatie naar buiten werden gebracht. Het volledige rapport is nooit openbaar gemaakt, maar de krant heeft het document, naar eigen zeggen, kunnen inzien.

Voor Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken was de inhoud van het rapport voldoende reden om de stekker uit de subsidie te trekken. Daaropvolgend werd ICTSD failliet verklaard en kwamen de vijftig medewerkers op straat te staan.

Nederland en Denemarken doen onderzoek naar de gebeurtenissen bij ICTSD, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken in gesprek met de Volkskrant. Er zouden tot het Britse rapport uitkwam geen signalen over wanorde bij de organisatie zijn ontvangen, aldus een woordvoerder.