Zware stormen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland krijgen vanaf dit najaar een naam. De weerdiensten in deze landen hebben hier afspraken over gemaakt. De lijst met namen voor het aankomende stormseizoen bevat onder meer Nederlandse namen als Jan en Gerda.

Het gaat alleen om de stormen waarvoor het KNMI code oranje of code rood afgeeft.

Het KNMI, het Britse weerinstituut UK Met Office en het Ierse instituut Met Éireann willen er met de namen voor zorgen dat mensen zich bewust worden van risico's voor gevaarlijk weer toeslaat.

De weerdiensten volgen het voorbeeld van onder meer Duitsland, Spanje en Portugal. Stormen in Europa krijgen steeds vaker namen, terwijl het bijvoorbeeld in de Verenigde Staten al decennialang de gewoonte is.

De gedachte achter de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en Ierland is dat stormen niet gebonden zijn aan de grenzen van een land. Om die reden is het logisch om dezelfde namen te gebruiken, aldus het KNMI.

Namen gekozen uit duizenden ingezonden suggesties

Voor deze herfst en winter zijn in totaal 21 namen gekozen uit de duizenden suggesties die afgelopen zomer zijn ingezonden. De weerinstituten hebben een selectie gemaakt van de populairste namen en de namen die de diversiteit onder de inwoners van de landen reflecteren.

De namen op de lijst zijn Atiyah, Brendan, Ciara, Dennis, Ellen, Francis, Gerda, Hugh, Iris, Jan, Kitty, Liam, Maura, Noah, Olivia, Piet, Róisín, Samir, Tara, Vince en Willow. De letters Q, U, X, Y en Z worden volgens het KNMI niet gebruikt vanwege internationale afspraken voor stormnamen.

Het Nederlands weerinstituut meldt dat de naam Jan verwijst naar weerman Jan Pelleboer en historisch geograaf Jan Buisman. Kitty is vernoemd naar Kittie Koperberg, een Joodse vrouw die in 1938 bij het KNMI in dienst kwam en tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwam.

Net als in de Verenigde Staten wisselen de vrouwen- en mannennamen elkaar af. Amerikaanse onderzoekers deden vijf jaar geleden onderzoek naar de gegeven namen. Hieruit kwam naar voren dat orkanen met een vrouwennaam dodelijker zijn.