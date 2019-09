De zaak tegen Bekir E., die wordt vervolgd voor het doodschieten van de zestienjarige Humeyra bij haar school in Rotterdam, stevent af op de inhoudelijke behandeling in november. Dit is vrijdag gebleken uit een niet-inhoudelijke zitting in de zaak bij de rechtbank in Rotterdam.

E. (32) heeft eerder al bekend dat hij haar heeft gedood. De twee hadden een kortstondige relatie. Toen relatie over was, begon de man haar lastig te vallen.

In december 2018 ging hij met medeverdachte Mohammed Al M. richting de school van het meisje. Hier heeft hij haar achtervolgd en uiteindelijk in de fietsenstalling met meerdere schoten om het leven gebracht.

De geestelijke gesteldheid van de man is in de afgelopen periode onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). De rapportage is donderdag geleverd aan de procespartijen, maar nog niet besproken. Dit zal bij de inhoudelijke behandeling gaan gebeuren.

Advocaat houdt kleine slag om de arm

De advocaat van E., Jacq Taekema, houdt een kleine slag om de arm wat betreft de inhoudelijke behandeling van de zaak. Hij moet de rapportage eerst bespreken met zijn cliënt. Daaruit moet blijken of hij een second opinion wil. Dit zou dan meer tijd in beslag gaan nemen.

Voor nu worden 14 en 15 november genoemd als data voor de inhoudelijke behandeling. Dan wordt ook de strafeis geformuleerd tegen E., die primair wordt vervolgd voor moord, subsidiair voor gekwalificeerde doodslag en meer subsidiair voor doodslag.

Dit houdt kort gezegd in dat als moord (voorbedachten raden) niet bewezen wordt, hij nog vervolgd kan worden voor het doden van Humeyra om een ander strafbaar feit te verhullen.

Humeyra deed meerdere keren aangifte

Het meisje heeft meerdere keren aangifte tegen E. gedaan vanwege stalking en bedreiging en zou op de dag dat ze doodgeschoten werd aanvullende informatie leveren aan de politie.

Drie kwartier voor haar afspraak met de agenten werd ze doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school. E. belde na de schietpartij de politie om zichzelf aan te geven.

Het doodschieten van Humeyra is vastgelegd door beveiligingscamera's bij de school. De mogelijkheid om deze beelden te tonen, moet volgens de rechtbank opengehouden worden. De advocaten van de verdachten en het Openbaar Ministerie (OM) vonden dit niet noodzakelijk.