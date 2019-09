De Europese Commissie gaat akkoord met de verkeersverdelingsregel die het mogelijk maakt om vluchten te verspreiden over Schiphol en Lelystad Airport, blijkt vrijdag uit een conceptbesluit dat de NOS heeft ingezien. Eind september moet het formele besluit volgen.

Het voorstel was voorgelegd aan alle lidstaten. Die zijn unaniem akkoord gegaan, waardoor een van de obstakels voor de opening van de luchthaven is weggenomen.

De verkeersverdelingsregel maakt het mogelijk om het aantal vakantievluchten vanaf Schiphol te verminderen. Op die manier kan Schiphol het aantal zakelijke vluchten laten groeien en het (inter)continentale netwerk versterken.

Niet alle luchtvaartmaatschappijen zijn voorstanders van de maatregel. TUI en easyJet lieten in een eerder stadium al weten op Schiphol te willen blijven. Alleen Transavia zou vluchten willen opgeven zodat moedermaatschappij KLM nieuwe overstapvluchten op die tijden kan inplannen. Corendon twijfelt nog.

Volgens de NOS benadrukt de Europese Commissie dat Schiphol geen enkele maatschappij mag dwingen om de luchthaven te verlaten.

Nog twee hindernissen voor opening vliegveld

Voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) geldt het besluit als opsteker. De luchthaven zou aanvankelijk in 2020 al de deuren openen, maar dat bleek mede door de besluitvorming van de Europese Commissie niet mogelijk.

Ook de problemen met grote groepen inwoners van Gelderland en Overijssel moeten nog worden opgelost. Zij willen dat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld en dat laagvliegroutes verdwijnen om geluidsoverlast tegen te gaan.

Daarnaast moet Van Nieuwenhuizen nog rekening houden met de stikstofuitspraak van de Raad van State. Het is niet duidelijk wanneer het vliegveld in gebruik wordt genomen.

Stichting Red de Veluwe spreekt van slecht nieuws

Stichting Red de Veluwe is niet blij dat de Europese Commissie heeft ingestemd met de regeling. "Het ziet er niet goed uit. Dit is slecht nieuws. Dit willen we niet. Het is verschrikkelijk en heel jammer dat deze hobbel genomen is", zegt Jaap Kloosterziel van de stichting tegen het NOS Radio 1 Journaal.

De tegenstanders van meer vluchten op Lelystad hebben wel de hoop gevestigd op andere problemen die nog moeten worden opgelost, zoals het stikstofprobleem.

De actiegroepen in Stichting Red de Veluwe verzetten zich tegen de opening van Lelystad Airport en laagvliegroutes boven de Veluwe. Ook Greenpeace, Natuur en Milieu en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zijn tegenstanders.

"Dat deze administratieve hobbel is genomen, betekent niet dat Lelystad Airport open kan", stellen de organisaties. "Het openen van de luchthaven veroorzaakt nog steeds grote klimaat- en natuurschade en zal zorgen voor veel overlast voor omwonenden."