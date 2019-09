De vrijdag start zonnig en droog, maar later op de dag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en kan het gaan regenen. Het wordt 17 tot 20 graden.

In de nacht van donderdag op vrijdag viel er her en der nog wat regen maar overal in het land wordt de ochtend vooralsnog zonnig en droog. Pas in de loop van de dag drijven wolken vanuit het noordwesten het land binnen.

Daar kan het dan ook gaan regenen. De buien verspreiden zich later langzaamaan over de rest van het land; het zuidoosten hoeft later vanavond pas rekening te houden met neerslag.

De buien zijn het startsignaal van een regenachtig weekend. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag hangen er boven grote delen van Nederland buien die de rest van de zaterdag kunnen zorgen voor meer nattigheid.