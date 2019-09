In 2018 vormden bijna 3 miljoen mensen alleen een huishouden, omgerekend zo’n 17,4 procent van de bevolking. Tien jaar eerder was dat nog 15,7 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het statistiekenbureau stelt dat in bijna alle leeftijdsgroepen er vaker mensen alleen wonen. Alleen bij zeventigers en tachtigers is dat niet zo, doordat mensen in die leeftijdscategorie vaker in een zorginstelling verhuizen. Het CBS telt hen dan niet meer mee als alleenwonenden.

Tevens zouden ouderen er minder snel alleen voor komen te staan omdat mensen gemiddeld steeds langer leven. Daardoor zijn ouderen steeds langer samen zijn met hun partners.

Het aantal mensen dat alleen woont in Nederland, stijgt al sinds de jaren zeventig en dat blijft ook de komende jaren zo, aldus het statistiekenbureau. “In 2035 zullen 3,6 miljoen Nederlanders in hun eentje een huishouden vormen, ruim een half miljoen meer dan in 2018”, schrijft het CBS.