De stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS) heeft gevolgen voor achttienduizend projecten in Nederland. Eerder werd rekening gehouden met enkele duizenden projecten, blijkt donderdagavond uit een nog ongepubliceerde rondgang in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, melden bronnen aan NRC.

Het is volgens de krant de eerste keer dat de omvang van de uitspraak is vastgesteld. In eerdere schattingen was onder andere de woningbouw op lokaal niveau nog niet meegerekend.

De RvS zette in mei van dit jaar een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op basis van het PAS konden overheden in Nederland ondanks de uitstoot van stikstof toestemming geven voor bouwprojecten in de buurt van zogeheten Natura 2000-gebieden. Onder het PAS hoefden de schadelijke gevolgen voor de natuur niet gelijk gecompenseerd te worden.

De RvS oordeelde dat die toestemming in strijd was met Europese wetgeving. Daardoor moeten projecten die op basis van het PAS zijn opgestart, zoals de aanleg van nieuwe wegen, opnieuw worden bekeken.

"Het land ligt in principe stil", zegt de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth (CDA), bestuurder bij het Interprovinciaal Overleg (IPO), tegen NRC. Het IPO, het overlegorgaan voor Nederlandse provincies, maakte de inventarisatie in opdracht van het ministerie.

Wachten op nieuwe rekenmethode

Minister Carola Schouten (Landbouw) wilde de Tweede Kamer informeren over de stikstofproblematiek, maar dat zou volgens de krant tot zeker eind volgende week zijn uitgesteld. Het ministerie zou wachten op een nieuwe methode om de uitstootgrenzen te berekenen. Het wegvallen van het PAS maakt het moeilijk om met name grotere bouwprojecten uit te voeren.

Eerder deze week werd bekend dat de maximumsnelheid op snelwegen rond de Veluwe omlaaggaat vanwege de uitspraak. Ook gaan de plannen voor het verhogen van de maximumsnelheid op de A2 voorlopig niet door. Eerder werd al bekend dat de geplande verbreding van de Utrechtse ringweg voorlopig niet doorgaat.