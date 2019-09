De Zuidas gaat begin november ruim drie dagen op slot vanwege werkzaamheden aan station Amsterdam Zuid. Het eerste dakdeel van de nieuwe reizigerstunnel wordt die dagen geplaatst. De afsluiting duurt van donderdag 31 oktober 22.00 uur tot maandag 4 november 5.00 uur.

Zowel automobilisten als treinreizigers moeten rekening houden met forse vertragingen, afsluitingen en omleidingen. Verwacht wordt dat de vertraging op vrijdag 1 november het grootst is. Mensen die met de auto naar hun werk moeten, wordt aangeraden om thuis te werken.

De A10 Zuid is aan de zuidzijde helemaal afgesloten. Automobilisten die komen van de A10 West stuiten op de afsluiting vanaf knooppunt De Nieuwe Meer in de richting van de A2 en de A10 Oost. Voor verkeer vanaf de A4/Schiphol zijn de A4 en A10 Zuid dicht vanaf knooppunt Badhoevedorp. Al het verkeer wordt omgeleid via de A5 en de A9. De oprit S109 naar knooppunt Amstel blijft open, net als de A10 Zuid en de A4 naar Schiphol.

Ook het treinverkeer is tijdens de dagen van de werkzaamheden verstoord. De treinen van, naar en via de stations Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI rijden niet. Reizigers voor deze stations moeten via Amsterdam Centraal en nemen daar de metro naar de stations Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI.