Precies twee jaar nadat Sint-Maarten werd getroffen door orkaan Irma, heeft het Rode Kruis 64 procent van het door Nederland gedoneerde hulpgeld uitgegeven. Met de campagne Nederland helpt Sint-Maarten kwam in totaal ruim 18 miljoen euro aan fondsen binnen.

Toen orkaan Irma begin september 2017 door het Caribisch gebied raasde, kwamen in die regio in totaal 134 mensen om. De eerste twee maanden na de orkaan ging het geld op Sint Maarten naar noodhulp: meer dan 26.0000 mensen kregen toen hulpgoederen zoals voedselpakketten, jerrycans, water en dekzeilen. Al met al was het Rode Kruis hier in totaal 4,4 miljoen euro aan kwijt.

Schoolmaaltijden en voedselbonnen

In het eerste jaar na de ramp investeerde het Rode Kruis vervolgens vooral in voedsel. Ruim drieduizend kinderen en jongeren kregen samen ruim 875.000 maaltijden voorgeschoteld op school. Meer dan vierduizend gezinnen ontvingen elk voor een paar honderd dollar aan voedselbonnen.

"Deze kwetsbare huishoudens kregen bonnen om de kosten voor eten en drinken enigszins te verlichten, nadat velen door orkaan Irma hun baan, en daarmee hun inkomen, waren kwijtgeraakt", aldus het Rode Kruis in een rapport.

Huizen vaak door bewoners zelf gerepareerd

In januari 2018 ging de hulporganisatie aan de slag met het zogeheten huizenreparatieproject, wat nog altijd gaande is. Hoewel het Rode Kruis ook zelf huizen herstelde, werd veel van de hulp indirect verleend: ruim twaalfhonderd inwoners van Sint-Maarten volgden bouwworkshops en 67 nieuwe bouwvakkers werden opgeleid. Daarnaast ontvingen afgelopen juli ruim duizend families een financiële bijdrage of materialen om zelf hun woning te repareren.

"De focus ligt nog steeds op het steviger terugbouwen van het huis, vooral door reparaties van daken, al betekent dit niet dat alle reparaties de woning per definitie orkaanbestendig maken", schrijft de hulporganisatie. "Daarvoor spelen meerdere factoren een rol: denk aan een zwakkere fundering, muren of verbindingen, maar ook de omgeving van het huis."

Ook werd er psychische hulp geboden. Veel mensen op het eiland kampen met acute stresssymptomen, zoals nachtmerries en flashbacks. Aan al zulke noodhulpkosten, van schoolmaaltijden tot woningbouw, is inmiddels circa acht miljoen euro hulpgeld besteed.

Nog één jaar hulp

Het hulpprogramma van het Rode Kruis gaat nog één jaar verder, waarin de resterende 36 procent van het hulpgeld (een kleine zes miljoen euro) uitgegeven zal worden. Dat bedrag gaat naar verwachting opnieuw naar levensonderhoud en psychosociale hulp.

Na de natuurramp stagneerde het toerisme op het eiland. Veel mensen zijn daardoor hun inkomstenbron kwijtgeraakt. Het Rode Kruis investeert daarom via partners ook in het omscholen van mensen, bijvoorbeeld tot airconditionermonteur, automonteur of kleermaker.

Een ander doel op de agenda is zogeheten rampenrisicovermindering. "Het doel is om gemeenschappen op Sint-Maarten te ondersteunen in wat ze zelf kunnen doen om zich beter voor te bereiden op rampen, en welke acties ze kunnen nemen om risico's op rampen te verminderen", aldus het Rode Kruis. "Hierbij kan gedacht worden aan reguliere opruimacties, maar ook door het opzetten van lokale rampenplannen."

Nederlandse militairen gestationeerd

Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de inwoners van Sint-Maarten bij een eventuele volgende ramp er alleen voor staan. Vanaf komende maandag zijn zo'n zevenhonderd Nederlandse militairen een maand in het Caribisch gebied gestationeerd om zich voor te bereiden op het bieden van hulpverlening na een natuurramp. Dat gebeurt niet alleen op Sint-Maarten, maar ook op Bonaire, Curaçao, Saba en Sint-Eustatius.